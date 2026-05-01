Может ли Украина получить оружие из Японии: посол дал ответ

Как рассказал посол Киева в Японии Юрий Лутовинов, послабление Японией правил экспорта оружия открывает путь для переговоров, которые однажды могут привести к поставке Токио военного оборудования, чтобы помочь Украине противостоять вторжению России.

"Это позволяет нам вести переговоры. Теоретически это очень большой шаг вперед", - заявил дипломат.

Решение о смягчении экспортных ограничений было принято премьер-министром Санаэ Такаичи. Хотя Япония сохраняет общие ограничения на поставки оружия в зоны конфликтов, новые правила предусматривают исключения, если это отвечает интересам безопасности страны.

Однако Такаичи публично не заявляла о готовности поставлять вооружение Украине.

Для этого Киеву необходимо заключить с Японией отдельное соглашение о передаче оборонных технологий. Сейчас такие договоренности Токио имеет с 18 странами, в частности с Германией, Австралией, Филиппинами и Вьетнамом.

Что может получить Украина

По словам посла, Украина действует осторожно из-за чувствительности темы оборонного экспорта для Японии. В краткосрочной перспективе Токио могло бы присоединиться к финансированию разработки украинских систем противовоздушной обороны, что позволило бы уменьшить зависимость от американских комплексов Patriot.

"У нас есть все необходимые промышленные мощности для производства. Но нам нужны инвестиции. Нам нужны средства", - отметил он.

Также обсуждается участие Японии в программе PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для Украины.

Кроме этого, японские компании могут помочь Украине диверсифицировать поставки электроники и микрокомпонентов, необходимых для производства беспилотников.

"Мы не та страна, которая просто просит. Мы та страна, которая будет предоставлять. Технологии Японии и опыт Украины, если мы сможем их объединить, это будет продукт высокого класса", - подытожил Лутовинов.