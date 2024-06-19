UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи може ТЦК відмовитись розглядати електронний військовий квиток: відповідь Міноборони

Фото: "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Електронний військово-обліковий документ має аналогічну юридичну силу, як й паперовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Кабміном була прийнята постанова №559. Вона чітко вказує, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу як і паперовий. Міністерство оборони надіслало роз'яснення усім уповноваженим органам, які зобов'язані перевіряти ці електронні документи", - заявив Черногоренко. 

Перевіряти документи мають право працівники: 

  • територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);
  • Державної прикордонної служби України (ДПСУ); 
  • Національної поліції. 

Вона додала, що у разі відмови від розгляду електронного військово-облікового документа, необхідно повідомляти про ці випадки на електронну пошту підтримки застосунку "Резерв+". В листі потрібно описати ситуацію яка виникла. 

"Резерв+" 

У травні були прийняті зміни до законодавчих актів, які регулюють процес мобілізації. Зокрема було запущено застосунок "Резерв+", у якому кожен військовозобов'язаний має можливість оновити свої дані. Водночас це можна зробити в ТЦК, або ж у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Вчора, 18 червня, в "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМобілізація в Україні