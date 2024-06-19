Может ли ТЦК отказаться рассматривать электронный военный билет: ответ Минобороны

"Кабмином было принято постановление №559. Оно четко указывает, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу как и бумажный. Министерство обороны направило разъяснения всем уполномоченным органам, которые обязаны проверять эти электронные документы", - заявил Черногоренко.

Проверять документы имеют право работники:

территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП);

Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);

Национальной полиции.

Она добавила, что в случае отказа от рассмотрения электронного военно-учетного документа, необходимо сообщать об этих случаях на электронную почту поддержки приложения "Резерв+". В письме нужно описать ситуацию, которая возникла.

"Резерв+"

В мае были приняты изменения в законодательные акты, регулирующие процесс мобилизации. В частности было запущено приложение "Резерв+", в котором каждый военнообязанный имеет возможность обновить свои данные. В то же время это можно сделать в ТЦК, или же в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Вчера, 18 июня, в "Резерв+" стал доступный электронный военно-учетный документ.