Чи може тільки деокупована частина України вступити до НАТО: відповідь МЗС

"Україна не може і не вступатиме (до НАТО - ред.) частинами. Україна є державою, яка має міжнародно визнані кордони. Звичайно, ми приєднуватимемося до тих чи інших організацій у міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив він.

За його словами, прикладом у питанні євроатлантичної інтеграції для України може бути шлях Фінляндії та Швеції. Варіант вступу через ПДЧ не підходить нашій країні.

"Ми в принципі переросли цей етап. Сьогодні Україна з військової точки зору готова до членства більше ніж деякі інші члени", - уточнив Перебийніс.

Дипломат додав, що є й політичні вимоги, які Україна вже виконує, наближаючись до вступу в ЄС.

"Тому ми думаємо, що повинні розраховувати в наближенні нашого членства в НАТО не на десятиліття, а набагато швидше", - зазначив заступник глави МЗС.