Может ли только деоккупированная часть Украины вступить в НАТО: ответ МИД

"Украина не может и не будет вступать (в НАТО - ред.) по частям. Украина является государством, имеющим международно признанные границы. Конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", - подчеркнул он.

По его словам, примером в вопросе евроатлантической интеграции для Украины может быть путь Финляндии и Швеции. Вариант вступления через ПДЧ не подходит нашей стране.

"Мы в принципе переросли этот этап. Сегодня Украина с военной точки зрения готова к членству больше, чем некоторые другие члены", - уточнил Перебийнис.

Дипломат добавил, что есть и политические требования, которые Украина уже выполняет, приближаясь ко вступлению в ЕС.

"Поэтому мы думаем, что должны рассчитывать в приближении нашего членства в НАТО не на десятилетие, а гораздо-много быстрее", - отметил замглавы МИД.