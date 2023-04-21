Может ли только деоккупированная часть Украины вступить в НАТО: ответ МИД

Украина не может вступать в НАТО частями. Членство в Альянсе будет только при соблюдении международно признанных границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийниса в эфире телемарафона.
"Украина не может и не будет вступать (в НАТО - ред.) по частям. Украина является государством, имеющим международно признанные границы. Конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", - подчеркнул он.
По его словам, примером в вопросе евроатлантической интеграции для Украины может быть путь Финляндии и Швеции. Вариант вступления через ПДЧ не подходит нашей стране.
"Мы в принципе переросли этот этап. Сегодня Украина с военной точки зрения готова к членству больше, чем некоторые другие члены", - уточнил Перебийнис.
Дипломат добавил, что есть и политические требования, которые Украина уже выполняет, приближаясь ко вступлению в ЕС.
"Поэтому мы думаем, что должны рассчитывать в приближении нашего членства в НАТО не на десятилетие, а гораздо-много быстрее", - отметил замглавы МИД.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все члены Альянса поддерживают членство Украины.
Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наша страна сделала все для того, чтобы ее заявку на членство в НАТО удовлетворили.
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