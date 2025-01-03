Чи може тема газу допомогти Молдові повернути Придністров'я: оцінка дипломата
Придністров’я зіткнулося з новими викликами через газову кризу, спричинену відмовою РФ від постачання газу. Проте Молдові не варто поспішати з поверненням невизнаного регіону під свій контроль.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.
Веселовський порівняв ситуацію в Молдові з очікуванням садівника, коли яблуко має саме дозріти й упасти.
"Хороший садівник чекає, коли яблуко дозріє. І він підстелить солому, щоб воно впало, але не буде смикати, бо невідомо, що ще впаде разом з цим яблуком", - зазначив він.
На його думку, ситуація в Придністров’ї є критичною, проте люди там ще цього не усвідомили.
"Придністров'я конає. Але зусиллями Росії, зокрема дешевий газ протягом 30 років, воно тримається. А зараз ця нитка обрізана", - пояснив дипломат.
Він наголосив, що час, коли мешканці регіону повернуться обличчям до власної влади із вимогами змін, наближається.
"Ось цей момент має статися. І коли він станеться, то тоді без крові, без небезпеки, без агресії в Кишиневі скажуть: "Ну то що, ми готові, приходьте", - підкреслив Веселовський.
Водночас він застеріг від повторення подій 1990-х років, коли спроби вирішити конфлікт силовим шляхом призвели до жертв.
"Цього не можна допустити, я думаю, що в керівників Молдови достатньо розуму, щоб це розуміти", - підсумував дипломат.
Проблеми з електроенергією в Придністров'ї
Нагадаємо, що 1 січня 2025 року російський "Газпром" припинив постачання газу до Придністров'я, посилаючись на невиконання платіжних зобов'язань.
Цей крок призвів до негайних наслідків:
А ватажок Придністров'я Вадим Красносельський розповів про те, що головна електростанція регіону перейшла з газу на вугілля.
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