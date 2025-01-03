Чи може тема газу допомогти Молдові повернути Придністров'я: оцінка дипломата

Придністров’я зіткнулося з новими викликами через газову кризу, спричинену відмовою РФ від постачання газу. Проте Молдові не варто поспішати з поверненням невизнаного регіону під свій контроль.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський.

Веселовський порівняв ситуацію в Молдові з очікуванням садівника, коли яблуко має саме дозріти й упасти.

"Хороший садівник чекає, коли яблуко дозріє. І він підстелить солому, щоб воно впало, але не буде смикати, бо невідомо, що ще впаде разом з цим яблуком", - зазначив він.

На його думку, ситуація в Придністров’ї є критичною, проте люди там ще цього не усвідомили.

"Придністров'я конає. Але зусиллями Росії, зокрема дешевий газ протягом 30 років, воно тримається. А зараз ця нитка обрізана", - пояснив дипломат.

Він наголосив, що час, коли мешканці регіону повернуться обличчям до власної влади із вимогами змін, наближається.

"Ось цей момент має статися. І коли він станеться, то тоді без крові, без небезпеки, без агресії в Кишиневі скажуть: "Ну то що, ми готові, приходьте", - підкреслив Веселовський.

Водночас він застеріг від повторення подій 1990-х років, коли спроби вирішити конфлікт силовим шляхом призвели до жертв.

"Цього не можна допустити, я думаю, що в керівників Молдови достатньо розуму, щоб це розуміти", - підсумував дипломат.

Проблеми з електроенергією в Придністров'ї

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року російський "Газпром" припинив постачання газу до Придністров'я, посилаючись на невиконання платіжних зобов'язань.

Цей крок призвів до негайних наслідків: