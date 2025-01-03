Может ли тема газа помочь Молдове вернуть Приднестровье: оценка дипломата

Приднестровье столкнулось с новыми вызовами из-за газового кризиса, вызванного отказом РФ от поставок газа. Однако Молдове не стоит спешить с возвращением непризнанного региона под свой контроль.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

Веселовский сравнил ситуацию в Молдове с ожиданием садовода, когда яблоко должно само созреть и упасть.

"Хороший садовник ждет, когда яблоко созреет. И он подстелит солому, чтобы оно упало, но не будет дергать, потому что неизвестно, что еще упадет вместе с этим яблоком", - отметил он.

По его мнению, ситуация в Приднестровье является критической, однако люди там еще этого не осознали.

"Приднестровье погибает. Но усилиями России, в частности дешевый газ в течение 30 лет, оно держится. А сейчас эта нить обрезана", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что время, когда жители региона повернутся лицом к собственной власти с требованиями изменений, приближается.

"Вот этот момент должен произойти. И когда он произойдет, то тогда без крови, без опасности, без агрессии в Кишиневе скажут: "Ну так что, мы готовы, приходите", - подчеркнул Веселовский.

В то же время он предостерег от повторения событий 1990-х годов, когда попытки решить конфликт силовым путем привели к жертвам.

"Этого нельзя допустить, я думаю, что у руководителей Молдовы достаточно ума, чтобы это понимать", - подытожил дипломат.

Проблемы с электроэнергией в Приднестровье

Напомним, что 1 января 2025 года российский "Газпром" прекратил поставки газа в Приднестровье, ссылаясь на невыполнение платежных обязательств.

Этот шаг привел к немедленным последствиям: