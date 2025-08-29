Чи може справжній мед зіпсуватися? Відповідь декого здивує

Мед століттями користувався репутацією продукту, який ніколи не псується. Його заслужена репутація натурального консерванту ставить його серед найкращих продуктів, що зберігають свіжість роками.

Чи може мед зіпсуватися, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Що треба знати про строк зберігання меду?

Як показує історія, якщо мед правильно зберігати, він може залишатися їстівним протягом десятиліть, навіть тисяч років. Вражаючим прикладом є знахідка в давньоєгипетських гробницях глечиків з медом, яким тисячі років, і які досі їстівні. Це явище пояснює його унікальний хімічний склад.

Виділяються три ключові властивості:

Низький вміст води, що обмежує ріст бактерій та цвілі. Високий вміст цукру, який діє як природний консервант.

Ферменти, отримані з бджолиних залоз та нектару, які мають антибактеріальні властивості.

Завдяки цим характеристикам мед стійкий до псування так само, як псуються інші продукти. Однак за несприятливих умов термін його придатності може бути скорочений.

Коли мед може зіпсуватися?

Хоча мед не псується в традиційному розумінні, як молоко чи м'ясо, його властивості можуть погіршитися. Мед може змінити свій смак, запах і консистенцію, а в крайніх випадках навіть з'явитися пліснява.

Вологість

Мед надзвичайно добре поглинає воду. Попадання вологи, наприклад, через погано закриту банку або мокру ложку, призводить до бродіння. Це призводить до помітного кислого запаху та появи бульбашок на поверхні.

Температура

Зберігання його в надмірно теплих місцях, особливо в сонячних районах, призводить до втрати ферментів та харчової цінності.

Забруднення

Потрапляння залишків їжі або інших речовин у мед може призвести до забруднення, що впливає на його смак і якість.

Як правильно зберігати мед?

Дбайливе зберігання меду є вирішальним для забезпечення його тривалого зберігання. Експерти рекомендують кілька простих правил: Щільно закривайте банку, щоб запобігти потраплянню вологи в повітря. Зберігайте продукт у темному та прохолодному місці, бажано за температури нижче 15°C. Використовуйте суху ложку під час зачерпування меду, щоб мінімізувати ризик бродіння.