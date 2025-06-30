Чи може смартфон "захлинутися" від нестачі оперативної пам'яті: що показав експеримент

Сучасні смартфони оснащені ОЗП на рівні ПК - і не дарма: вони справляються з іграми, ШІ та безліччю додатків. Але чи може у 2025 році оперативної пам'яті дійсно не вистачити?

Про те, що насправді відбувається, коли на вашому телефоні закінчується оперативна пам'ять, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Теоретично - так. Якщо одночасно завантажити занадто багато важких додатків, пристрій може наблизитися до межі. Однак на практиці операційна система Android влаштована таким чином, щоб мінімізувати такі ризики.

Як Android керує оперативною пам'яттю

Android застосовує кілька механізмів, щоб система залишалася швидкою і чуйною навіть за високих навантажень. Один із головних інструментів - zRAM. Це технологія стиснення даних прямо в оперативній пам'яті. Коли застосунку не потрібна вся виділена пам'ять, вона стискається і поміщається в zRAM, звільняючи ресурси.

Розмір zRAM можна налаштовувати - виробники балансують між продуктивністю і чуйністю системи. Однак важливо пам'ятати: zRAM теж використовує фізичну пам'ять, просто більш ефективно.

Якщо zRAM заповнена, Android задіює додаткові методи: активується фоновий процес, який вивантажує частину даних у сховище, щоб звільнити ОЗП. Однак це актуально тільки для окремих прошивок - у "чистому" Android стандартний своп не використовується. У разі крайньої нестачі ресурсів система просто закриває неактивні додатки.

Як працюють віртуальні технології пам'яті: приклад Samsung і Xiaomi

Для експерименту використовувалися два пристрої: Samsung Galaxy S25 Ultra (12 ГБ ОЗП) і Xiaomi 15 Ultra. Обидва смартфони пропонують власні версії віртуального розширення пам'яті - у Samsung це RAM Plus, у Xiaomi - Memory Extension.

RAM Plus, згідно з офіційним описом, використовує внутрішню пам'ять телефону для створення віртуальної ОЗП. Однак під час перевірки через системні команди не було знайдено ознак того, що смартфон реально створює swap-розділ. Усе вказує на те, що RAM Plus лише змінює обсяг zRAM, не задіюючи фізичне сховище.

У випадку Xiaomi 15 Ultra ситуація інша: при активації Memory Extension зменшується вільне місце в розділі /data, що свідчить про використання постійної пам'яті під своп. При цьому обсяг zRAM залишається незмінним - 16 ГБ.

Samsung RAM Plus і Xiaomi Memory extension (фото: Android Authority)

Навіщо смартфону налаштування віртуальної пам'яті і чи можна реально "переповнити" ОЗП

Сучасні Android-смартфони оснащуються 12 ГБ, а то й 16 ГБ оперативної пам'яті - порівняно з ПК. Але навіщо тоді в налаштуваннях таких пристроїв, як Samsung Galaxy S25 Ultra, досі є пункт RAM Plus, а у Xiaomi - функція Memory Extension?

Адже, по суті, йдеться про стиснення даних в оперативній пам'яті - технології, з якою Android справляється і без участі користувача.

Що робить RAM Plus і навіщо це налаштовувати

На пристроях Samsung зміна параметра RAM Plus регулює не розмір zRAM як такий, а цільовий обсяг даних, який система намагатиметься тримати в стислому вигляді.

Чим більший цей обсяг (наприклад, 8 ГБ), тим більше фонових додатків зможе "вижити" в пам'яті, але з потенційною втратою чуйності. Якщо поставити менше значення (наприклад, 3 ГБ), система стане працювати швидше, але фонова активність додатків знизиться.

Навіть якщо RAM Plus вимкнений, смартфон Galaxy S25 Ultra не дає змоги опускатися нижче 3 ГБ zRAM - з 12 ГБ фізичної пам'яті це розумний мінімум, адже zRAM рідко використовує більше 1 ГБ.

По суті, Samsung дає користувачеві вибір - утримувати більше застосунків у фоні або отримати швидшу реакцію при перемиканні між завданнями. Це зручно, тому що не вимагає доступу до системних параметрів - досить пересунути повзунок у налаштуваннях.

Xiaomi: інший підхід до віртуальної пам'яті

Xiaomi 15 Ultra реалізує віртуальну пам'ять інакше. Смартфон завжди прагне стискати до 16 ГБ, але, на відміну від Samsung, використовує і swap-файл на накопичувачі. Це дає змогу системі довше утримувати додатки у фоні навіть за високого навантаження, але компроміс очевидний - доступ до даних на флеш-пам'яті повільніший, ніж до ОЗП, нехай навіть і дуже швидкої UFS.

Що відбувається, коли закінчується пам'ять

Щоб перевірити роботу пам'яті в умовах стресу, обидва пристрої були завантажені десятками додатків та ігор. Додатково веб-браузер був завантажений 8 ГБ ОЗП.

Результати передбачувані: при звичайному використанні обидві системи залишаються чуйними. zRAM використовується мінімально, компресія вмикається тільки для фонових завдань, і необхідності в swap-файлі практично немає.

Навіть при завантаженні декількох ігор і активних додатків, вільної пам'яті на S25 Ultra залишалося близько 4 ГБ, і система працювала стабільно - максимум, що відбувалося, - перезавантаження окремих вкладок браузера або "вибивання" з активної сесії в одній з ігор.

Управління оперативною пам'яттю Android за замовчуванням дуже надійне (фото: Android Authority)

Скільки ОЗП потрібно і кому корисний swap

Навіть в умовах екстремального навантаження Android-пристрої рідко доходять до критичної точки. Якщо все ж пам'ять закінчується, система просто закриває невикористовувані додатки. І завдяки zRAM (а іноді й swap), цей момент відкладається максимально далеко.

Важливо: swap не замінює zRAM, а лише доповнює його. І хоча повернення даних зі сховища повільніше, ніж з ОЗП, користувач цього майже не помічає - особливо якщо в смартфоні 16 ГБ оперативної пам'яті.

По суті, ви навряд чи коли-небудь "переповните" пам'ять флагманського смартфона. Але на бюджетних пристроях або при активній роботі з ШІ-функціями, віртуальна пам'ять все ще може зіграти ключову роль.