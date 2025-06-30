Может ли смартфон "захлебнуться" от нехватки оперативной памяти: что показал эксперимент

Современные смартфоны оснащены ОЗУ на уровне ПК - и не зря: они справляются с играми, ИИ и множеством приложений. Но может ли в 2025 году оперативной памяти действительно не хватить?

О том, что на самом деле происходит, когда на вашем телефоне заканчивается оперативная память, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Теоретически - да. Если одновременно загрузить слишком много тяжелых приложений, устройство может приблизиться к пределу. Однако на практике операционная система Android устроена таким образом, чтобы минимизировать такие риски.

Как Android управляет оперативной памятью

Android применяет несколько механизмов, чтобы система оставалась быстрой и отзывчивой даже при высоких нагрузках. Один из главных инструментов - zRAM. Это технология сжатия данных прямо в оперативной памяти. Когда приложению не требуется вся выделенная память, она сжимается и помещается в zRAM, освобождая ресурсы.

Размер zRAM можно настраивать - производители балансируют между производительностью и отзывчивостью системы. Однако важно помнить: zRAM тоже использует физическую память, просто более эффективно.

Если zRAM заполнена, Android задействует дополнительные методы: активируется фоновый процесс, который выгружает часть данных в хранилище, чтобы освободить ОЗУ. Однако это актуально только для отдельных прошивок - в "чистом" Android стандартный своп не используется. В случае крайней нехватки ресурсов система просто закрывает неактивные приложения.

Как работают виртуальные технологии памяти: пример Samsung и Xiaomi

Для эксперимента использовались два устройства: Samsung Galaxy S25 Ultra (12 ГБ ОЗУ) и Xiaomi 15 Ultra. Оба смартфона предлагают собственные версии виртуального расширения памяти - у Samsung это RAM Plus, у Xiaomi - Memory Extension.

RAM Plus, согласно официальному описанию, использует внутреннюю память телефона для создания виртуальной ОЗУ. Однако при проверке через системные команды не было найдено признаков того, что смартфон реально создает swap-раздел. Все указывает на то, что RAM Plus лишь меняет объем zRAM, не задействуя физическое хранилище.

В случае Xiaomi 15 Ultra ситуация другая: при активации Memory Extension уменьшается свободное место в разделе /data, что свидетельствует об использовании постоянной памяти под своп. При этом объем zRAM остается неизменным - 16 ГБ.

Samsung RAM Plus и Xiaomi Memory extension (фото: Android Authority)

Зачем смартфону настройка виртуальной памяти и можно ли реально "переполнить" ОЗУ

Современные Android-смартфоны оснащаются 12 ГБ, а то и 16 ГБ оперативной памяти - сравнимо с ПК. Но зачем тогда в настройках таких устройств, как Samsung Galaxy S25 Ultra, до сих пор есть пункт RAM Plus, а у Xiaomi - функция Memory Extension?

Ведь, по сути, речь идет о сжатии данных в оперативной памяти - технологии, с которой Android справляется и без участия пользователя.

Что делает RAM Plus и зачем это настраивать

На устройствах Samsung изменение параметра RAM Plus регулирует не размер zRAM как таковой, а целевой объем данных, который система будет стараться держать в сжатом виде.

Чем больше этот объем (например, 8 ГБ), тем больше фоновых приложений сможет "выжить" в памяти, но с потенциальной потерей отзывчивости. Если поставить меньшее значение (например, 3 ГБ), система станет работать быстрее, но фоновая активность приложений снизится.

Даже если RAM Plus выключен, смартфон Galaxy S25 Ultra не позволяет опускаться ниже 3 ГБ zRAM - с 12 ГБ физической памяти это разумный минимум, ведь zRAM редко использует больше 1 ГБ.

По сути, Samsung дает пользователю выбор - удерживать больше приложений в фоне или получить более быструю реакцию при переключении между задачами. Это удобно, потому что не требует доступа к системным параметрам - достаточно передвинуть ползунок в настройках.

Xiaomi: другой подход к виртуальной памяти

Xiaomi 15 Ultra реализует виртуальную память иначе. Смартфон всегда стремится сжимать до 16 ГБ, но, в отличие от Samsung, использует и swap-файл на накопителе. Это позволяет системе дольше удерживать приложения в фоне даже при высокой нагрузке, но компромисс очевиден - доступ к данным на флеш-памяти медленнее, чем к ОЗУ, пусть даже и очень быстрой UFS.

Что происходит, когда заканчивается память

Чтобы проверить работу памяти в условиях стресса, оба устройства были загружены десятками приложений и игр. Дополнительно веб-браузер был загружен 8 ГБ ОЗУ.

Результаты предсказуемы: при обычном использовании обе системы остаются отзывчивыми. zRAM используется минимально, компрессия включается только для фоновых задач, и необходимости в swap-файле практически нет.

Даже при загрузке нескольких игр и активных приложений, свободной памяти на S25 Ultra оставалось около 4 ГБ, и система работала стабильно - максимум, что происходило, - перезагрузка отдельных вкладок браузера или "выбивание" из активной сессии в одной из игр.

Управление оперативной памятью Android по умолчанию очень надежное (фото: Android Authority)

Сколько ОЗУ нужно и кому полезен swap

Даже в условиях экстремальной нагрузки Android-устройства редко доходят до критической точки. Если все же память заканчивается, система просто закрывает неиспользуемые приложения. И благодаря zRAM (а иногда и swap), этот момент откладывается максимально далеко.

Важно: swap не заменяет zRAM, а лишь дополняет его. И хотя возврат данных из хранилища медленнее, чем из ОЗУ, пользователь этого почти не замечает - особенно если в смартфоне 16 ГБ оперативной памяти.

По сути, вы вряд ли когда-либо "переполните" память флагманского смартфона. Но на бюджетных устройствах или при активной работе с ИИ-функциями, виртуальная память все еще может сыграть ключевую роль.