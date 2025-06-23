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Купили новий телефон? Зробіть ці 6 кроків, щоб усе працювало правильно

Понеділок 23 червня 2025 18:15
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Купили новий телефон? Зробіть ці 6 кроків, щоб усе працювало правильно Що обов'язково потрібно зробити під час купівлі нового телефону (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

При частій зміні Android-смартфонів важливо виробити чіткий алгоритм налаштування. Він допомагає спростити перехід і адаптацію до нового пристрою.

Про шість речей, які потрібно зробити при налаштуванні нового телефону, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Використання резервної копії Google для відновлення певних додатків

Замість клонування даних зі старого смартфона через вбудовані утиліти виробники частіше віддають перевагу відновленню резервної копії з Google-хмари.

Основна причина - можливість вибрати тільки потрібні додатки й уникнути перенесення застарілого софту, що накопичився за час тестів.

Перевага такого підходу - збереження ключових даних: SMS-повідомлень, списку контактів, історії викликів, налаштувань пристрою, а також паролів, якщо використовується Google Password Manager. При виникненні проблем з автоматичним входом в акаунти використовується доступ до паролів через браузер Chrome.

Налаштування інтерфейсу під особисті уподобання

Через те, що інтерфейси Android стають дедалі більш різними у виробників, налаштування зовнішнього вигляду системи потребує окремої уваги.

Зазвичай обирають класичну трикнопкову навігацію, вмикають темну тему і режим захисту очей (Eye Comfort), активують висувне меню застосунків (якщо його не ввімкнено за замовчуванням), а також налаштовують ярлики на панелі управління.

Особливо важливим є налаштування панелі повідомлень. Деякі бренди за замовчуванням поділяють її на два екрани - один для повідомлень, інший для перемикачів. Якщо є можливість, вмикається класичний комбінований варіант - як, наприклад, в One UI 7 на Samsung Galaxy S25 Ultra.

Резервне копіювання через Google Photos

Незважаючи на спроби перейти на альтернативні рішення на кшталт Immich, Google Photos залишається частиною повсякденного робочого процесу. Фото, зроблені на будь-якому з тестованих пристроїв, автоматично потрапляють до резервної копії та доступні на всіх пристроях через веб-інтерфейс. Це зручно при створенні матеріалів і публікацій.

Навіть короткострокове використання смартфона - привід під'єднати синхронізацію, адже зроблені знімки можуть потрапити в добірку "Спогади", одну з найпопулярніших функцій сервісу.

Видалення попередньо встановленого ПЗ

Один з обов'язкових етапів при налаштуванні нового пристрою - видалення непотрібних додатків, встановлених виробником. Особливо багато такого ПЗ зустрічається на смартфонах середнього і бюджетного сегмента.

Серед встановлених - офісні пакети, ігри, клієнти соціальних мереж і фірмові утиліти, не завжди сумісні з крос-платформеною екосистемою.

Усі невикористовувані додатки рекомендується видалити. Якщо це неможливо, їх варто відключити або архівувати, щоб вони не заважали роботі з основними програмами.

Авторизація в ключових сервісах

Щоб швидко отримувати сповіщення і не пропустити важливі завдання, спочатку виконується вхід в основні робочі сервіси - Gmail, Slack, Asana і месенджери. Якщо смартфон використовується як основний, відновлюється резервна копія чатів WhatsApp.

Додатки, не пов'язані з роботою або комунікацією, підключаються в міру необхідності. Головне - якомога раніше запустити сповіщення з робочих поштових скриньок і месенджерів, щоб не упустити важливу інформацію.

Перенесення застосунків із двофакторним захистом

Двофакторна аутентифікація залишається ключовим інструментом безпеки. Але під час переходу на новий пристрій вхід у такі застосунки потребує підготовки.

Microsoft Authenticator і схожі програми не синхронізуються автоматично. Тому перед зміною смартфона необхідно створити резервну копію і вручну перенести її на новий пристрій. Інакше можна втратити доступ до важливих сервісів.

Навіть під час роботи одразу з кількома смартфонами важливо дотримуватися цієї процедури. Це спрощує перехід між пристроями і захищає від втрати даних.

Після перенесення всіх даних і додатків рекомендується виконати повне скидання старого телефону, якщо планується його продаж або передача іншій людині. Це захистить особисту інформацію та унеможливить несанкціонований доступ.

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