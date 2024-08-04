Чи може сімейний лікар виписати е-рецепт на інсулін: відповідь МОЗ

Також ендокринолог створює план лікування, заносить його до електронної системи охорони здоров’я та виписує електронний рецепт.

Проте, іноді складно швидко потрапити на прийом до ендокринолога, і тому часто виникає питання, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін.

Зокрема варто пам’ятати:

якщо план лікування вже створений ендокринологом, пацієнти можуть звертатися за наступними рецептами до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Переміщені особи можуть звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги;

сімейний лікар випише рецепт згідно з призначеннями ендокринолога;

призначати інший тип чи дозування інсуліну сімейний лікар не має права. Для цього необхідно звертатися до ендокринолога;

пацієнт самостійно обирає, до кого звертатися за рецептом - до сімейного лікаря чи ендокринолога.

Рецепт за програмою "Доступні ліки" можна отримати навіть у разі хвороби лікаря. Зробити це досить просто.