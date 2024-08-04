Может ли семейный врач выписать е-рецепт на инсулин: ответ Минздрава

Также эндокринолог создает план лечения, заносит его в электронную систему здравоохранения и выписывает электронный рецепт.

Однако, иногда сложно быстро попасть на прием к эндокринологу, и поэтому часто возникает вопрос, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин.

В частности стоит помнить:

если план лечения уже создан эндокринологом, пациенты могут обращаться за следующими рецептами к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Перемещенные лица могут обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи;

семейный врач выпишет рецепт согласно назначениям эндокринолога;

назначать другой тип или дозировку инсулина семейный врач не имеет права. Для этого необходимо обращаться к эндокринологу;

пациент самостоятельно выбирает, к кому обращаться за рецептом - к семейному врачу или эндокринологу.

Рецепт по программе "Доступные лекарства" можно получить даже в случае болезни врача. Сделать это достаточно просто.