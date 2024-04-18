Росія знищила майже всю теплову генерацію України, під загрозою АЕС, - Зеленський

Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Не виключена загроза для українських атомних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спеціального засідання Європейської ради.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів - дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура", - сказав він.

Зеленський наголосив, що російські загарбники не відмовляються від радіаційного шантажу і продовжують "по-дикунськи гратися" з безпекою окупованої Запорізької атомної станції.

Глава держави не виключив, що інші українські АЕС також можуть бути під загрозою.

"Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу", - підкреслив президент.