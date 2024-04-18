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Росія знищила майже всю теплову генерацію України, під загрозою АЕС, - Зеленський

Київ, Четвер 18 квітня 2024 11:11
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Росія знищила майже всю теплову генерацію України, під загрозою АЕС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Не виключена загроза для українських атомних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спеціального засідання Європейської ради.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів - дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура", - сказав він.

Зеленський наголосив, що російські загарбники не відмовляються від радіаційного шантажу і продовжують "по-дикунськи гратися" з безпекою окупованої Запорізької атомної станції.

Глава держави не виключив, що інші українські АЕС також можуть бути під загрозою.

"Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу", - підкреслив президент.

Росія знову націлилася на енергетику

Російські війська після тривалої паузи відновили обстріли енергетики України. Росіяни атакують українські підстанції, а також теплову генерацію. Так, у Харківській області там була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС. Також 11 квітня була зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області.

Крім того, у Генштабі ЗСУ попередили, що росіяни готують провокації під чужим прапором на Запорізькій АЕС. Це найбільша в Європі атомна електростанція, яка була окупована на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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