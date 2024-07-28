Чи може Росія випустити по Україні ракети з носіїв у Середземному морі: оцінка ВМС

Застосування Росією ракет "Калібр"

Нагадаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення обстрілює Україні з акваторії моря. Окупанти випускали з надводних та підводних носіїв у Чорному морі крилаті ракети "Калібр".

Нещодавно Росія вперше випустила по Україні ракети з акваторії Азовського моря. У ВМС назвали це поворотним моментом.

Також Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що окупанти вивели з Азовського моря військові кораблі після того, як Сили оборони завдали удару по російському залізничному порому "Славянин" в порту "Кавказ.

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