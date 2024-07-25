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Росіяни вивели кораблі з Азовського моря після удару ЗСУ по порому "Славянин", - ВМС

Азовське мора, Четвер 25 липня 2024 09:02
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Росіяни вивели кораблі з Азовського моря після удару ЗСУ по порому "Славянин", - ВМС Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела військові кораблі з Азовського моря. Це сталося після удару ЗСУ по російському порому "Славянин" в порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі ми спостерігаємо один підводний човен проєкту 136. Це стала практику переходу до фактично присутності у Чорному морі за рахунок підводних човнів. До цього досить тривалий час, понад тиждень, взагалі не було ніяких одиниць, але, звісно, покинути повністю акваторію Чорного моря вони не можуть собі дозволити, хіба що мова йде про надводні кораблі", - заявив речник.

Він зазначив, що в Азовському морі не фіксується перебування російських військових кораблів. Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Таганрозьку затоку.

"Вони вирішили покинути акваторію Азовського моря, викликано це у першу чергу пошкодженням залізничного порома. Вони взяли мапу і циркуль та вирішили, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Це єдина мова, яку розуміє наш ворог, - це мова сили", - додав Плетенчук.

Удар по залізничному порому

Сили оборони України 23 липня атакували у російському порту "Кавказ" у Краснодарському краї пором "Славянин". За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки пором був суттєво пошкоджений.

Відомо, що "Славянин" був останнім залізничним поромом у Краснодарському краї. Він використовувався для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

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