Может ли Россия выпустить по Украине ракеты с носителей в Средиземном море: оценка ВМС

Применение Россией ракет "Калибр"

Напомним, что Россия с начала полномасштабного вторжения обстреливает Украину из акватории моря. Оккупанты выпускали с надводных и подводных носителей в Черном море крылатые ракеты "Калибр".

Недавно Россия впервые выпустила по Украине ракеты из акватории Азовского моря. В ВМС назвали это поворотным моментом.

Также Военно-морские силы ВСУ сообщили, что оккупанты вывели из Азовского моря военные корабли после того, как Силы обороны нанесли удар по российскому железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ".

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