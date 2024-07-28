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Может ли Россия выпустить по Украине ракеты с носителей в Средиземном море: оценка ВМС

Фото: Россия вряд ли выпустит по Украине ракеты из Средиземного моря (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вряд ли решится выпустить ракеты по Украине из Средиземного моря. Если это произойдет, российские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Технически мы находимся в зоне поражения тех кораблей, которые находятся в Средиземноморье. Другое дело, что применить это вряд ли враг решится. Потому что тогда эти ракеты должны преодолеть воздушное пространство стран-членов НАТО с соответствующими выводами и реакцией", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что учитывать возможность применения ракет из Средиземного моря нужно. По его словам, это также важный геополитический фактор, влияющий на принятие соответствующих решений Украиной и партнерами.

 

Применение Россией ракет "Калибр"

Напомним, что Россия с начала полномасштабного вторжения обстреливает Украину из акватории моря. Оккупанты выпускали с надводных и подводных носителей в Черном море крылатые ракеты "Калибр".

Недавно Россия впервые выпустила по Украине ракеты из акватории Азовского моря. В ВМС назвали это поворотным моментом.

Также Военно-морские силы ВСУ сообщили, что оккупанты вывели из Азовского моря военные корабли после того, как Силы обороны нанесли удар по российскому железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ".

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