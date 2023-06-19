Чи може Росія підірвати Запорізьку АЕС: відповідь Подоляка

У Росії сьогодні немає військових інструментів впливу на розвиток подій по лінії фронту, тому вона й використовує терористичні методи, як-от підрив Каховської ГЕС. Тож необхідно визнати, що ризики для окупованої Запорізької АЕС є.

"У них (росіян - ред.) є тільки терористичні інструменти, такі як підрив ГЕС. І Росія використала цей інструмент, пробуючи довести світу: давайте ви перестанете допомагати Україні, ви змусите Україну визнати наше право їх вбивати, історичне право їх мордувати, ви визнаєте, що ми маємо залишатися на частині території України, а ми будемо далі провокувати Україну, будемо далі пробувати її знищити і так далі. Але ви сьогодні маєте це все визнати, інакше ми будемо використовувати тероризм як такий", - пояснює Подоляк.

Він іронічно додав - світ розуміє, що Україна буде відмовлятись від таких "пропозицій".

"У Росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС - це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан'європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС", - акцентував Подоляк.

Він зазначив, що Росія устами диктатора Володимира Путіна сказала одну просту річ: дивіться, підсвідомо ми розуміємо, що ми програємо війну і залишимо територію України.

"Але яку територію України ми залишимо? Максимально зруйнованою. Ми хочемо, щоб ви відчували наслідки цієї війни. Ми будемо нищити, випалювати все, що у вас є", - каже Подоляк.

На його думку, є низка запобіжників, які допоможуть не допустити фатального сценарію на ЗАЕС.

"По-перше, визнати, що є ризики, не удавати, що ризиків немає. По-друге, визнати, що це ризики, які пов'язані з атомною галуззю. І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації і обов'язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі. Персонал виключно український, хочете там поставити моніторингову місію МАГАТЕ - поставте", - говорить Подоляк.

Він додав, що у контексті від глобальної спільноти є один інструмент достатньо жорсткий - це санкції проти "Росатому".

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, що з весни минулого року Запорізька атомна електростанція була захоплена російськими військами, об'єкт контролюється російською компанією "Росатом". При цьому станцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем окупантів.

Зазначимо, що останнім часом росіяни посилюють мілітаризацію станції. Крім того, після підриву Каховської ГЕС ризики для атомної станції зросли.

Знищення росіянами греблі створило загрозу безпеці функціонування ЗАЕС через зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

На тлі чого 15 червня тимчасово окуповану ЗАЕС інспектував гендиректор МАГАТЕ Гроссі. Він констатував, що рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час".

Тим часом президент Володимир Зеленський висловив думку - Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, а також щоб "світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт".

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