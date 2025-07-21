Чи може РФ щодня масовано обстрілювати Україну: що каже експерт
Російські війська наразі не можуть щодня завдавати масованих ударів по Україні, адже у них не вистачає засобів.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
"В принципі, можливо, але на поточний час немає такої можливості. Вони й так атакують щодня, щодоби. Але масовано вони можуть через 2-3 дні. Тобто відбувається накопичення", - сказав Романенко.
За його словами, питання не тільки в "Шахедах".
"Вони це знають, розуміють і так організують, щоб було комплексне застосування різних типів безпілотних апаратів. Крім того, додавати різні типи ракет. І в такому сполученні це найбільш ефективно", - зазначив експерт.
Він підкреслив, що росіяни намагаються так робити, але засобів для масованих ударів щодоби, поки що в них не вистачає.
"Вони працюють над тим, щоб збільшити кількість виробляємих засобів нападу повітряного та удосконалювати їх якість", - додав Романенко.
Масований обстріл України 21 липня
Нагадаємо, у ніч на 21 липня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, застосувавши 426 дронів та 24 ракети. Українська ППО знищила або подавила 224 повітряні цілі.
Удар охопив кілька регіонів - під обстріли потрапили Київ, Харків і Івано-Франківськ. У столиці зафіксовано серію вибухів із перервами в кілька годин.
Щонайменше шість районів постраждали від пожеж і руйнувань. Уражено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, склади та котеджний комплекс.
У Київській області внаслідок удару спалахнула велика пожежа: вогонь охопив адміністративну будівлю площею 300 кв.м та склад на 1200 кв.м у Фастівському районі.
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