Может ли РФ ежедневно массированно обстреливать Украину: что говорит эксперт
Российские войска пока не могут ежедневно наносить массированные удары по Украине, ведь у них не хватает средств.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
"В принципе, возможно, но на текущее время нет такой возможности. Они и так атакуют ежедневно, ежесуточно. Но массированно они могут через 2-3 дня. То есть происходит накопление", - сказал Романенко.
По его словам, вопрос не только в "Шахедах".
"Они это знают, понимают и так организуют, чтобы было комплексное применение различных типов беспилотных аппаратов. Кроме того, добавлять различные типы ракет. И в таком сочетании это наиболее эффективно", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что россияне пытаются так делать, но средств для массированных ударов ежесуточно, пока что у них не хватает.
"Они работают над тем, чтобы увеличить количество производимых средств нападения воздушного и совершенствовать их качество", - добавил Романенко.
Массированный обстрел Украины 21 июля
Напомним, в ночь на 21 июля Россия нанесла массированную воздушную атаку по Украине, применив 426 дронов и 24 ракеты. Украинская ПВО уничтожила или подавила 224 воздушные цели.
Удар охватил несколько регионов - под обстрелы попали Киев, Харьков и Ивано-Франковск. В столице зафиксирована серия взрывов с перерывами в несколько часов.
По меньшей мере шесть районов пострадали от пожаров и разрушений. Поражены жилые дома, детский сад, супермаркет, склады и коттеджный комплекс.
В Киевской области в результате удара вспыхнул крупный пожар: огонь охватил административное здание площадью 300 кв.м и склад на 1200 кв.м в Фастовском районе.
Подробнее о вражеской атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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