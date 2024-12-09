Чи може РФ перекинути з Сирії до України військових: пояснення експерта

За словами експерта, наразі дійсно є побоювання, що Російська Федерація може перекинути з Сирії до України свою авіакомпоненту. Однак щодо кількості цих військ достеменно не відомо.

"Є таке побоювання. Дивіться, достеменних даних про те, що в Сирії знаходилося немає, але є такі дуже окремі цифри. Наприклад, по людях. Я бачив публікації про 2-4 тисячі, максимум згадувалося 7,5 тисячі людей - контингент РФ в Сирії. Але ми пам'ятаємо, що на землі вони не працювали, вони працювали більше "високоточними ударами", "високоточною зброєю", - каже Ступак.

Він пояснив, що ті росіяни, які були у Сирії працювали в основному з повітря. Це пілоти, адже за відомою інформацією Сирія мала 20 літаків та десь 10 гелікоптерів.

"Тобто я припускаю, моє особисте припущення, що це саме така собі авіаційна компонента, яка поїде на українські фронти і підсилить РФ. Тобто це не про штурмовиків. Хоча, можна їх одразу всіх штурмовиків відправити. Це для РФ взагалі не проблема", - підкреслив експерт.

Він також звернув увагу на те, що, ймовірно, Росія змогла домовитись з Туреччиною щодо коридору про переміщення своєї техніки. Але це дуже швидкий коридор, щоб можна було вивезти авіацію, гелікоптери.

"Не знаю, як там за комплекси С-300, С-400, як вони там вивезуть, не вивезуть", - підкреслив експерт.

Повалення режиму Башара Асада

У листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам" загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого підтримувала Росія та Іран.