Может ли РФ перебросить из Сирии в Украину военных: объяснение эксперта

Пока точно не известно, сколько российских военных находилось в Сирии. Вероятно, речь о контингенте количеством несколько тысяч.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак.
По словам эксперта, сейчас действительно есть опасения, что Российская Федерация может перебросить из Сирии в Украину свою авиакомпоненту. Однако о количестве этих войск точно не известно.
"Есть такое опасение. Смотрите, достоверных данных о том, что в Сирии находилось нет, но есть такие очень отдельные цифры. Например, по людям. Я видел публикации о 2-4 тысячах, максимум упоминалось 7,5 тысячи человек - контингент РФ в Сирии. Но мы помним, что на земле они не работали, они работали больше "высокоточными ударами", "высокоточным оружием", - говорит Ступак.
Он пояснил, что те россияне, которые были в Сирии работали в основном с воздуха. Это пилоты, ведь по известной информации Сирия имела 20 самолетов и где-то 10 вертолетов.
"То есть я предполагаю, мое личное предположение, что это именно такая себе авиационная компонента, которая поедет на украинские фронты и усилит РФ. То есть это не про штурмовиков. Хотя, можно их сразу всех штурмовиков отправить. Это для РФ вообще не проблема", - подчеркнул эксперт.
Он также обратил внимание на то, что, вероятно, Россия смогла договориться с Турцией о коридоре о перемещении своей техники. Но это очень быстрый коридор, чтобы можно было вывезти авиацию, вертолеты.
"Не знаю, как там с комплексами С-300, С-400, как они там вывезут, не вывезут", - подчеркнул эксперт.
В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Тахрир аш-Шам" отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, которого поддерживала Россия и Иран.
Reuters писало о том, что Турция заранее знала о планах повстанцев по свержению режима Асада.
Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что свержение режима диктатора Башара Асада является моментом радости для Сирии. Однако это и период неопределенности для местных и всего региона.
А издание Defense Express подсчитало, есть ли у Сирии оружие, которое могла бы использовать Украина и как его можно было бы получить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .