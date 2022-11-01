Київська область може залишитися без світла на кілька тижнів: в ОВА готуються до блекауту

"Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це буде свідчити про те, що нам два тижні потрібно протриматися. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти і більше часу або навпаки менше", - заявив Кулеба.

За його словами, такий сценарій можливий, якщо окупанти продовжать ракетний обстріл енергетичної інфраструктури і не вдасться зберегти її завдяки ППО.

"Тобто є реальна загроза, що ми на строк до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємось до цього", – зазначив глава ОВА.

Він також додав, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури може призвести до того, що не буде опалення.