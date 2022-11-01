UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київська область може залишитися без світла на кілька тижнів: в ОВА готуються до блекауту

Фото: Кулеба назвав умову, коли у Київській області може не бути світла тижнями (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Не можна виключати повного відключення електроенергії та опалення на тижні у разі подальших попадань російської армії до об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це заявив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

"Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це буде свідчити про те, що нам два тижні потрібно протриматися. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти і більше часу або навпаки менше", - заявив Кулеба.

За його словами, такий сценарій можливий, якщо окупанти продовжать ракетний обстріл енергетичної інфраструктури і не вдасться зберегти її завдяки ППО.

"Тобто є реальна загроза, що ми на строк до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємось до цього", – зазначив глава ОВА.

Він також додав, що ракетний обстріл енергетичної інфраструктури може призвести до того, що не буде опалення.

Раніше ми писали, що у Києві у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Також в «Укренерго» дали поради, як уберегти свою квартиру від холоду та підвищити температуру у приміщенні на кілька градусів допоможе дотримання низки простих рекомендацій, які дозволять зменшити тепловтрати квартири та будинки загалом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьЕлектроенергіяВторгнення Росії до України