Режим економії. Українцям дали поради, як утеплити будинок без обігрівача

Уберегти свою квартиру від холоду та підвищити температуру в приміщенні на кілька градусів допоможе дотримання ряду простих рекомендацій, які дозволять зменшити тепловтрати квартири та будинки загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НЕК "Укренерго".

Так, рекомендується перевірити, чи щільно прилягає гумовий ущільнювач на рамах металопластикових вікон та дверей. Дерев'яні вікна можна утеплити різними видами ущільнювачів, які є у продажу.

Також важливо забрати з домашніх радіаторів (батарей) декоративні панелі, відсунути від них меблі. Необхідно зробити так, щоб радіатор нічим не закривався і грів кімнату, а не меблі.

Крім того, можна закрити вікна щільними шторами. Це також допоможе зберегти тепло та не пропускати холод із вулиці. Але штори не повинні закривати батареї. Утеплити підлогу можна за допомогою килима.

Якщо опалювальний сезон ще не розпочався, зверніться до спеціалістів, щоб вони перевірили стан радіаторів опалення (домашніх батарей), за необхідності випустили повітря.

У під'їзді можна герметизувати щілини у віконних рамах та дверях, щоб захиститися від протягу та зайвих тепловтрат.

Якщо у своїй квартирі кожен може розорюватися сам, то заходи з утеплення будинку буде простіше організувати тим, у кого створено ОСББ або житловий кооператив. У будь-якому випадку спільна та добре організована співпраця з сусідами зробить роботу легшою, а результат – більш відчутним.