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Киевская область может остаться без света на несколько недель: в ОВА готовятся к блекауту

Фото: Кулеба назвал условие, когда в Киевской области может не быть света неделями (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Нельзя исключать полного отключения электроэнергии и отопления на недели в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

"Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше", – заявил Кулеба.

По его словам, такой сценарий возможен, если оккупанты продолжат ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и не удастся сохранить ее благодаря ПВО.

"То есть есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления.

Ранее мы писали, что в Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

Также в «Укрэнерго» дали советы, как уберечь свою квартиру от холода и повысить температуру в помещении на несколько градусов поможет соблюдение ряда простых рекомендаций, которые позволят уменьшить теплопотери квартиры и дома в целом.

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Киевская областьЭлектроэнергияВторжение России в Украину