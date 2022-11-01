Киевская область может остаться без света на несколько недель: в ОВА готовятся к блекауту

Нельзя исключать полного отключения электроэнергии и отопления на недели в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

"Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше", – заявил Кулеба.

По его словам, такой сценарий возможен, если оккупанты продолжат ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и не удастся сохранить ее благодаря ПВО.

"То есть есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления.