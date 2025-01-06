UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Чи може гаряча фаза війни в Україні припинитися у 2025 році: оцінка політолога

Ілюстративне фото: бойові дії в Україні можуть завершитись у 2025 році (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Припинення гарячої фази війни Росії проти України у 2025 році можливе. Процес буде тривалим.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.

"Я не вірю, що це (припинення гарячої фази війни, - ред.) відбудеться швидко. Я можу сказати так - є певна ймовірність, що гаряча фаза війни може припинитися у 2025 році, але мені здається, що якщо це і станеться - за найкращих розкладів це перша половина весна-літо, а з більшою ймовірністю навіть десь до осені", - вважає Рейтерович.

Він звернув увагу, що припинення гарячої фази війни - тривалий процес. І він може пройти швидко тільки за умови, що одна зі сторін піде на великі поступки.

"І я не можу собі уявити, що це, наприклад, буде Україна", - додав політолог.

Гаряча фаза війни

Нагадаємо, ще торік влітку президент України Володимир Зеленський допускав, що гаряча фаза війни з Росією може завершитися до кінця року. Він уточнював, що це було б можливо, якщо союзники об'єднаються навколо ініціативи проведення саміту миру.

Водночас член команди президента США Джо Байдена і радник із питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер припускав, що після завершення бойових дій в Україні можливий її вступ до НАТО.

Він уточнив, що це буде найсильніша гарантія безпеки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні