Может ли горячая фаза войны в Украине прекратиться в 2025 году: оценка политолога

"Я не верю, что это (прекращение горячей фазы войны, - ред.) произойдет быстро. Я могу сказать так - есть определенная вероятность, что горячая фаза войны может прекратиться в 2025 году, но мне кажется, что если это и произойдет - при лучших раскладах это первая половина весна-лето, а с большей вероятностью даже где-то к осени", - считает Рейтерович.

Он обратил внимание, что прекращение горячей фазы войны - длительный процесс. И он может пройти быстро только при условии, что одна из сторон пойдет на большие уступки.

"И я не могу себе представить, что это, например, будет Украина", - добавил политолог.