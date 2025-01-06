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Может ли горячая фаза войны в Украине прекратиться в 2025 году: оценка политолога

Иллюстративное фото: боевые действия в Украине могут завершиться в 2025 году (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Прекращение горячей фазы войны России против Украины в 2025 году возможно. Процесс будет продолжительным.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович.

"Я не верю, что это (прекращение горячей фазы войны, - ред.) произойдет быстро. Я могу сказать так - есть определенная вероятность, что горячая фаза войны может прекратиться в 2025 году, но мне кажется, что если это и произойдет - при лучших раскладах это первая половина весна-лето, а с большей вероятностью даже где-то к осени", - считает Рейтерович.

Он обратил внимание, что прекращение горячей фазы войны - длительный процесс. И он может пройти быстро только при условии, что одна из сторон пойдет на большие уступки. 

"И я не могу себе представить, что это, например, будет Украина", - добавил политолог. 

Горячая фаза войны

Напомним, еще в прошлом году летом президент Украины Владимир Зеленский допускал, что горячая фаза войны с Россией может завершиться до конца года. Он уточнял, что это было бы возможно, если союзники объединятся вокруг инициативы проведения саммита мира.

При этом член команды президента США Джо Байдена и советник по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер предполагал, что после завершения боевых действий в Украине возможно ее вступление в НАТО.

Он уточнил, что это будет самая сильная гарантия безопасности для Украины.

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