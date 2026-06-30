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Чи може ЄС відмовляти в захисті українським чоловікам: відповідь комісара Ради Європи

08:38 30.06.2026 Вт
2 хв
Комісар РЄ назвав умову законної відмови чоловікам у захисті в ЄС
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Чи може ЄС відмовляти в захисті українським чоловікам: відповідь комісара Ради Європи Фото: комісар Ради Європи пояснив правила винятків щодо захисту українських чоловіків в ЄС (Getty Images)
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Європа поступово знижує рівень гостинності до українців, а окремі країни обговорюють обмеження захисту для чоловіків призовного віку. Проте постає питання, чи відповідає це міжнародному праву.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті.

Чому виключення чоловіків - це питання дискримінації

За словами комісара, будь-яке розрізнення між людьми вимагає чіткого доведення, що воно не є дискримінацією. Виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак - статі та віку.

"Це вже саме по собі викликає питання рівності. І це означає, що той, хто робить таке твердження, має надати дуже переконливе обґрунтування, що це не є недопустимою або незаконною дискримінацією. Таке обґрунтування можливе", - пояснив О'Флаерті.

На його думку, таким обґрунтуванням може бути призов і військова служба в країні, яка зазнає серйозної агресії. Втім, навіть у цьому випадку держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби.

Які винятки визнає міжнародне право

Комісар навів конкретний приклад - релігійні переконання. За його словами, Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин, і міжнародне право визнає таку підставу легітимною.

"Це не означає, що ви уникаєте обов'язку - можливо, ви проходите цивільну службу. Але вашу справу мають розглянути", - зазначив О'Флаерті.

Він додав, що загальна заборона, яка автоматично виключає всіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Натомість ключем до вирішення ситуації, на його думку, є індивідуальний розгляд кожного випадку.

Що думає комісар про право України на мобілізацію

О'Флаерті наголосив, що не заперечує право України закликати своїх громадян повертатися й захищати країну від агресії. Це, за його словами, є цілком легітимним для держави, яка веде оборонну війну.

Водночас він підкреслив: якщо інші країни реагують на такі заклики, вони мають робити це з дотриманням міжнародних стандартів. Це означає не автоматичну відмову, а розгляд кожного звернення.

Тим часом, як уже повідомлялося, комісар також звертав увагу на фінансовий тиск на українських біженців у деяких країнах та на поодинокі прояви ворожості до них з боку ультраправих популістів.

Нагадаємо, Єврокомісія вже запропонувала продовжити тимчасовий захист українців до березня 2028 року, але з винятком для чоловіків, яким закон забороняє виїзд з України і які приїдуть до ЄС вже після ухвалення нових правил.

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Позбавляти всіх українських чоловіків захисту в ЄС – дискримінація: комісар РЄ О'Флаерті
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Позбавляти всіх українських чоловіків захисту в ЄС – дискримінація: комісар РЄ О'Флаерті