ЄС оновить правила для українців: деяким чоловікам можуть відмовити у захисті

Євросоюз готує нові правила для українців, які залишили країну після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова єврокомісара з внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера на брифінгу у Брюсселі.

Захист продовжать до 2028 року

Європейська комісія подала до Ради ЄС пропозицію продовжити дію Директиви про тимчасовий захист для українців ще на рік.

"Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист ще на один рік", - заявив Магнус Бруннер на брифінгу у Брюсселі.

Якщо Рада ЄС підтримає пропозицію, термін дії захисту подовжать до 4 березня 2028 року.

Для кого зроблять виняток

Разом із продовженням Єврокомісія пропонує запровадити обмеження для певної категорії чоловіків.

"Пропозиція вбачає, що тимчасовий захист не даватиметься новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України у зв'язку із військовими зобов'язаннями", - пояснив єврокомісар.

Тобто чоловіки, яким законодавство України забороняє виїзд за кордон, не зможуть отримати тимчасовий захист у Євросоюзі.