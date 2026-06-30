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Может ли ЕС отказывать в защите украинским мужчинам: ответ комиссара Совета Европы

08:38 30.06.2026 Вт
2 мин
Комиссар СЕ назвал условие законного отказа мужчинам в защите в ЕС
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Может ли ЕС отказывать в защите украинским мужчинам: ответ комиссара Совета Европы Фото: комиссар Совета Европы объяснил правила исключений по защите украинских мужчин в ЕС (Getty Images)
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Европа постепенно снижает уровень гостеприимства к украинцам, а некоторые страны обсуждают ограничение защиты для мужчин призывного возраста. Однако возникает вопрос, соответствует ли это международному праву.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

Почему исключение мужчин - это вопрос дискриминации

По словам комиссара, любое различие между людьми требует четкого доказывания, что оно не дискриминация . Исключение мужчин определенной возрастной группы из-под защиты касается сразу двух признаков - пола и возраста.

"Это уже само по себе вызывает вопрос равенства. И это значит, что тот, кто делает такое утверждение, должен предоставить очень убедительное обоснование, что это не является недопустимой или незаконной дискриминацией. Такое обоснование возможно", - пояснил О'Флаэрти.

По его мнению, таким обоснованием может быть призыв и военная служба в стране, которая испытывает серьезную агрессию. Впрочем, даже в этом случае государства должны соблюдать международное право, предусматривающее исключения из принудительной военной службы.

Какие исключения признает международное право

Комиссар привел конкретный пример - религиозные убеждения . По его словам, Свидетели Иеговы могут отказываться от военной службы по религиозным причинам, и международное право признает такое основание легитимным.

"Это не значит, что вы избегаете долга - возможно, вы проходите гражданскую службу. Но ваше дело должно быть рассмотрено", - отметил О'Флаэрти.

Он добавил, что общий запрет, который автоматически исключает всех мужчин определенного возраста без рассмотрения, был бы очень проблемным. В то же время, ключом к разрешению ситуации, по его мнению, является индивидуальное рассмотрение каждого случая.

Что думает комиссар о праве Украины на мобилизацию

О'Флаэрти подчеркнул, что не отрицает право Украины призывать своих граждан возвращаться и защищать страну от агрессии. Это, по его словам, вполне легитимно для государства, ведущего оборонную войну.

В то же время он подчеркнул, что если другие страны реагируют на такие призывы, они должны делать это с соблюдением международных стандартов. Это означает не автоматический отказ, а рассмотрение каждого обращения.

Между тем, как уже сообщалось, комиссар также обращал внимание на финансовое давление на украинских беженцев в некоторых странах и на единичные проявления враждебности к ним со стороны ультраправых популистов.

Напомним, Еврокомиссия уже предложила продлить временную защиту украинцев до марта 2028 года, но за исключением для мужчин, которым закон запрещает выезд из Украины и которые приедут в ЕС уже после принятия новых правил.

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Лишать всех украинских мужчин защиты в ЕС – дискриминация: комиссар СЕ О'Флаэрти
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Лишать всех украинских мужчин защиты в ЕС – дискриминация: комиссар СЕ О'Флаэрти