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Чи міг перевозити знищений "Новочеркаськ" російські "Шахеди": думка експерта

Фото: Чи перевозив російський "Новочеркаськ" іранські "шахеди" (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

В мережі з'явилась інформація, що знищений російський "Новочеркаськ" перевозив "Шахеди", однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив цю версію.

Після знищення російського "Новочеркаська" Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що він перевозив іранські ударні безпілотники - "Шахеди".

Своєю чергою центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердив, що корабель перевозив дрони, які Росія застосовує для ударів по Україні.

Однак Ігнат не підтвердив, хоча й не спростував  даної версії.

За його словами, озвучувати таку інформацію має той, хто нею володіє.

Водночас Ігнат визнав, що масштабна детонація свідчить про наявність потужного боєкомплекту. І додав, що операцію планували Збройні сили України спільно з іншими структурами.

Водночас військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький вважає, що розвідка зафіксувала момент, коли ВДК прийшов у Феодосію завантажений боєприпасами, а Повітряні сили "підловили" його, вдаривши щонайменше однією ракетою прямо по кораблю.

"Знищили його вщент: вибухнув вантаж, вибухнуло паливо, вибухнуло все, що було разом з екіпажем. Щодо "шахедів", чому б і ні? Якщо десантні кораблі возять боєприпаси, а "шахеди" запускають з мису "Тарханкут", то цілком можливо", - розповів він РБК-Україна.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.

 

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