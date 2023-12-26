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Мог ли перевозить уничтоженный "Новочеркасск" российские "Шахеды": мнение эксперта

Фото: Перевозил ли российский "Новочеркасск" иранские "шахеды" (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко

В сети появилась информация, что уничтоженный российский "Новочеркасск" перевозил "Шахеды", однако представитель Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил эту версию.

После уничтожения российского "Новочеркасска" Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что он перевозил иранские ударные беспилотники - "Шахеды".

В свою очередь центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердил, что корабль перевозил дроны, применяемые Россией для ударов по Украине.

Однако Игнат не подтвердил, хотя и не опроверг данную версию.

По его словам, озвучивать такую информацию должен тот, кто ею владеет.

В то же время Игнат признал, что масштабная детонация свидетельствует о наличии мощного боекомплекта. И добавил, что операцию планировали вооруженные силы Украины совместно с другими структурами.

В то же время военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий считает, что разведка зафиксировала момент, когда ВДК пришел в Феодосию загруженный боеприпасами, а Воздушные силы "подловили" его, ударив как минимум одной ракетой прямо по кораблю.

"Уничтожили его до основания: взорвался груз, взорвалось топливо, взорвалось все, что было вместе с экипажем. Относительно "шахедов", почему бы и нет? Если десантные корабли возят боеприпасы, а "шахэды" запускают с мыса "Тарханкут", то вполне возможно", - рассказал он РБК-Украина.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный российский корабль "Новочеркасск".

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук подтвердил впечатление ВДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.

РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.

 

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