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Чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку: пояснення юриста

Фото: Перевірка документів представниками ТЦК (gettyimаges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Під час перевірки документів представники ТЦК мають право вилучати деякі з них. Це не стосується паспорта чи посвідчення водія.

Що робити у випадку незаконного вилучення документів, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.

Які документи можуть вилучати представники ТЦК

ТЦК не мають права вилучати будь-які документи безпідставно, звертає увагу юрист.

"Їхні повноваження обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів (військовий квиток, приписне свідоцтво) у випадках, передбачених законом", - зазначає Дмитро Франчук.

Зокрема, ТЦК мають право вилучати виключно документи, пов'язані з військовим обліком. Це можуть бути:

  • військовий квиток;
  • приписне свідоцтво;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.

"ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку", - наголошує адвокат.

Фото: Документи військовозобов'язаного (gettyimges.com)

Що робити, якщо документи незаконно забрали

Дмитро Франчук пояснює, що робити у випадку незаконного вилучення документів:

  1. Вимагайте пояснення. Запитайте у представників ТЦК, на якій підставі вони вилучають ваші документи. Попросіть показати відповідний правовий акт або розпорядження, яке це дозволяє.
  2. Зафіксуйте ситуацію. Якщо це можливо, запишіть розмову або зафіксуйте факт вилучення документів на відео. Це може бути важливим доказом у разі подання скарги.
  3. Зверніться до поліції. У разі незаконного вилучення документів негайно зверніться до поліції з заявою про неправомірні дії. Ваша заява повинна бути офіційно зареєстрована, і ви маєте право отримати витяг з реєстру.
  4. Подавайте скаргу до прокуратури або суду. Якщо поліція не діє або ситуація вимагає додаткових заходів, ви можете звернутися зі скаргою до прокуратури або подати позов до суду з вимогою повернути документи та притягнути винних до відповідальності.
  5. Зверніться до правозахисних організацій. Існує низка правозахисних організацій, які можуть надати юридичну допомогу та підтримку у таких ситуаціях.

"Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу", - додає адвокат.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні.

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