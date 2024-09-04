Чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку: пояснення юриста

Нагадаємо, ми писали, чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні.

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