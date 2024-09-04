Чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку: пояснення юриста

Під час перевірки документів представники ТЦК мають право вилучати деякі з них. Це не стосується паспорта чи посвідчення водія.
Що робити у випадку незаконного вилучення документів, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.
ТЦК не мають права вилучати будь-які документи безпідставно, звертає увагу юрист.
"Їхні повноваження обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів (військовий квиток, приписне свідоцтво) у випадках, передбачених законом", - зазначає Дмитро Франчук.
Зокрема, ТЦК мають право вилучати виключно документи, пов'язані з військовим обліком. Це можуть бути:
"ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку", - наголошує адвокат.
Фото: Документи військовозобов'язаного (gettyimges.com)
Дмитро Франчук пояснює, що робити у випадку незаконного вилучення документів:
"Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу", - додає адвокат.
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