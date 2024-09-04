Имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае: объяснение юриста

Напомним, мы писали, могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного.

Также мы рассказывали, какие документы следует носить с собой во время войны в Украине.

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