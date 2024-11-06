Чи мають право на субсидію ВПО та орендарі: відповідь Мінсоцполітики

Українські сім'ї, що проживають в орендованому житлі, або особи, що мають статус ВПО, можуть розраховувати на виплату субсидій для оплати комунальних послуг. Однак це можливо за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

У відомстві відповіли, що відповідно до правил, субсидія може бути призначена одному з членів домогосподарства, навіть якщо вони не зареєстровані в орендованій квартирі чи будинку.

Однак для виплат є певна умова. Для субсидій на оплату комунальних послуг необхідно укласти договір оренди.

Окрім цього, для внутрішньо переміщених осіб також передбачені особливі умови.

Повідомляється, вони можуть отримати субсидію без договору оренди. Однак для цього вони мають подати заяву до Пенсійного фонду України.

Її можна подати як онлайн, так і офлайн.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання:

за місцем реєстрації,

або за фактичним місцем проживання.

Подробиці про оформлення субсидій на оплату комунальних послуг для тимчасово переміщених осіб ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

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