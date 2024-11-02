Субсидії на оренду житла для переселенців: важливі моменти

Фото: у ПФУ розповіли, як оформити субсидію на оренду житла для переселенців (Getty Images)

Переселенці можуть отримати субсідії на оренду житла в Україні. Але для цього, як мінімум, треба мати договір оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Розмір субсидії на оренду житла розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО та залежатиме від рівня доходів, кількості членів сімʼї та вартості оренди житла", - розповіли в ПФУ. Як пояснюють спеціалісти, субсидія на оренду житла призначатиметься одночасно із субсидією на житлово-комунальні послуги. "Умовою призначення субсидії на оренду є наявність укладеного договору оренди. При цьому наймодавцю (орендодавцю) держава компенсуватиме вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди", - додали у Фонді.