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Имеют ли право на субсидию ВПЛ и арендаторы: ответ Минсоцполитики

Среда 06 ноября 2024 20:30
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Имеют ли право на субсидию ВПЛ и арендаторы: ответ Минсоцполитики Фото: деньги (flickr.com National bank Of Ukraine)
Автор: Нина Еланская

Украинские семьи, проживающие в арендованном жилье, или лица, имеющие статус ВПЛ, могут рассчитывать на выплату субсидий для оплаты коммунальных услуг. Однако это возможно при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

В ведомстве ответили, что согласно правилам субсидия может быть назначена одному из членов домохозяйства, даже если они не зарегистрированы в съемной квартире или доме.

Однако для выплат есть определенное условие. Для субсидий на оплату коммунальных услуг необходимо заключить договор аренды.

Кроме того, для внутренне перемещенных лиц также предусмотрены особые условия.

Сообщается, что они могут получить субсидию без договора аренды. Однако для этого они должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Ее можно подать как онлайн, так и офлайн.

В Минсоцполитики обратили внимание, что субсидия может назначаться только по одному месту жительства:

  • по месту регистрации,
  • или по фактическому месту жительства.

Подробности по оформлению субсидий на оплату коммунальных услуг для временно перемещенных лиц вы можете узнать в нашем материале.

Также напомним, что украинцы могут получить до 32 000 финансовой помощи зимой.

Ранее сообщалось, что в Украине был перечислен размер субсидий на отопительный сезон. Мы также рассказывали о том, как узнать размер ожидаемых выплат.

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Жилье Внутренне перемещенные лица Субсидии
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