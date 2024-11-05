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Українці можуть отримати до 32 тисяч "зимової" допомоги: що має бути

Україна, Вівторок 05 листопада 2024 13:12
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Українці можуть отримати до 32 тисяч "зимової" допомоги: що має бути Фото: зимова програма для постраждалих від війни домогосподарств (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Естонська рада у справах біженців оголосила про старт "зимової" допомоги для українців. Програма охоплює Запорізьку, Миколаївську та Харківську область, де надаватимуть гранти до 32 200 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Естонську раду у справах біженців.

Програма передбачає можливість отримання допомоги для таких напрямків:

  • Відновлення приміщень для тварин - до 17 200 гривень;
  • Закупівля кормів - до 12 000 гривень;
  • Ветеринарна підтримка - до 3 000 гривень на вакцинацію та лікування поширених зимових захворювань.

Ця допомога покликана допомогти родинам зберегти свою продуктивну худобу та птицю в зимових умовах, зміцнюючи їх самодостатність та покращуючи добробут у складний період.

Участь у програмі можуть взяти домогосподарства, що відповідають критеріям вразливості.

Подати заявку можуть лише повнолітні особи, які представляють домогосподарство, що постраждало від війни, і мають продуктивну худобу та птицю.

У пріоритеті домогосподарства, що відповідають одному або декільком критеріям вразливості:

  • Домогосподарства з дітьми, де є одинокий батько або мати.
  • Домогосподарства, де жінка є єдиним годувальником.
  • Родини з вагітними жінками.
  • Домогосподарства з трьома і більше дітьми до 18 років.
  • Сім’ї з дітьми до 2 років.
  • Родини, де є люди з інвалідністю (1 або 2 група).
  • Домогосподарства з людьми похилого віку (60+ років).
  • Сім’ї, де повністю або частково зруйноване житло.
  • Родини, члени яких отримали поранення або загинули через активні бойові дії.

Нагадаємо,що кошти на додаткову субсидію на опалення житла вугіллям та дровами будуть виділені за рахунок державного бюджету та ООН, і надаватися вони будуть по-новому.

Крім того, в умовах постійного зростання цін в Естонії українські біженці стикаються з фінансовими труднощами. Про це свідчать результати останнього соцопитування.

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