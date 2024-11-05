Українці можуть отримати до 32 тисяч "зимової" допомоги: що має бути
Естонська рада у справах біженців оголосила про старт "зимової" допомоги для українців. Програма охоплює Запорізьку, Миколаївську та Харківську область, де надаватимуть гранти до 32 200 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Естонську раду у справах біженців.
Програма передбачає можливість отримання допомоги для таких напрямків:
- Відновлення приміщень для тварин - до 17 200 гривень;
- Закупівля кормів - до 12 000 гривень;
- Ветеринарна підтримка - до 3 000 гривень на вакцинацію та лікування поширених зимових захворювань.
Ця допомога покликана допомогти родинам зберегти свою продуктивну худобу та птицю в зимових умовах, зміцнюючи їх самодостатність та покращуючи добробут у складний період.
Участь у програмі можуть взяти домогосподарства, що відповідають критеріям вразливості.
Подати заявку можуть лише повнолітні особи, які представляють домогосподарство, що постраждало від війни, і мають продуктивну худобу та птицю.
У пріоритеті домогосподарства, що відповідають одному або декільком критеріям вразливості:
- Домогосподарства з дітьми, де є одинокий батько або мати.
- Домогосподарства, де жінка є єдиним годувальником.
- Родини з вагітними жінками.
- Домогосподарства з трьома і більше дітьми до 18 років.
- Сім’ї з дітьми до 2 років.
- Родини, де є люди з інвалідністю (1 або 2 група).
- Домогосподарства з людьми похилого віку (60+ років).
- Сім’ї, де повністю або частково зруйноване житло.
- Родини, члени яких отримали поранення або загинули через активні бойові дії.
Нагадаємо,що кошти на додаткову субсидію на опалення житла вугіллям та дровами будуть виділені за рахунок державного бюджету та ООН, і надаватися вони будуть по-новому.
Крім того, в умовах постійного зростання цін в Естонії українські біженці стикаються з фінансовими труднощами. Про це свідчать результати останнього соцопитування.