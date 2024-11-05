Українці можуть отримати до 32 тисяч "зимової" допомоги: що має бути

Естонська рада у справах біженців оголосила про старт "зимової" допомоги для українців. Програма охоплює Запорізьку, Миколаївську та Харківську область, де надаватимуть гранти до 32 200 гривень.

Програма передбачає можливість отримання допомоги для таких напрямків:

Відновлення приміщень для тварин - до 17 200 гривень;

- до 17 200 гривень; Закупівля кормів - до 12 000 гривень;

- до 12 000 гривень; Ветеринарна підтримка - до 3 000 гривень на вакцинацію та лікування поширених зимових захворювань.

Ця допомога покликана допомогти родинам зберегти свою продуктивну худобу та птицю в зимових умовах, зміцнюючи їх самодостатність та покращуючи добробут у складний період.

Участь у програмі можуть взяти домогосподарства, що відповідають критеріям вразливості.

Подати заявку можуть лише повнолітні особи, які представляють домогосподарство, що постраждало від війни, і мають продуктивну худобу та птицю.

У пріоритеті домогосподарства, що відповідають одному або декільком критеріям вразливості: