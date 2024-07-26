Чи мають право направляти людину на ВЛК, якщо у неї є всі підстави для відстрочки

Чи мають право людину направляти на ВЛК, якщо у неї є всі підстави для відстрочки

"Під час розгляду заяви про надання відстрочки від призову на військову службу проходження ВЛК з метою встановлення придатності до військової служби - непередбачене. Проте після надання відстрочки військовозобов'язаний може бути направлений на проходження ВЛК задля поновлення або визначення його статусу придатності до військової служби", - пояснює юрист.

Він наголошує, що якщо особу направляють на ВЛК до/перед розглядом заяви про відстрочку - це протиправна дія, яка не відповідає чинному законодавству.

Хто обов'язково має пройти ВЛК

"Варто розуміти, що у разі, якщо військовозобов'язаний до цього моменту не перебував на військовому обліку - він повинен виконати всі передбачені законодавством етапи постановки на такий облік. Й проходження ВЛК є одним з таких етапів", - пояснює Бондар.

Крім того, ВЛК повинні пройти особи, які змінюють статус призовника на військовозобов’язаного. Й у такому разі проходження ВЛК - є обов’язковим.

"Це також є обов’язковим для тих військовозобов’язаних, хто робив це востаннє 5 років тому. Нагадуємо, що висновок ВЛК дійсний 12 місяців", - говорить адвокат.

У разі, якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації, то направлення його на проходження ВЛК - незаконне.

Що робити, якщо людину направляють на ВЛК до розгляду заяви на відстрочку

"Якщо у вас не приймають документи на відстрочку або ж необґрунтовано відмовляють у відстрочці, ви можете оформити заяву та подати всі необхідні документи Укрпоштою, надіслати їх на офіційну електронну пошту або особисто прийти до ТЦК та СП разом з адвокатом, який, у разі необхідності, захистить ваші права. Він може допомогти також, якщо вам протиправно або необґрунтовано відмовили у відстрочці - подасть адвокатський запит чи оскаржить відмову у суді", - каже Бондар.

За його словами, бувають випадки порушень прав призовників, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ВЛК. Так, лікарі можуть не врахувати наявні в особи хвороби або взагалі проігнорувати проблеми зі здоров'ям.

"Щоб унеможливити такий розвиток подій, раджу пройти попереднє медобстеження безпосередньо перед проходженням ВЛК. Це дозволяє отримати об’єктивний висновок щодо стану здоров’я людини, наявності хвороб та можливих порушень функцій організму. Також варто з адвокатом проаналізувати всі свої медичні документи відповідно до норм Наказу №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", - додає Бондар.