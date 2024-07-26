Имеют ли право направлять человека на ВВК, если у него есть все основания для отсрочки

Имеют ли право человека направлять на ВВК, если у него есть все основания для отсрочки

"При рассмотрении заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу прохождение ВВК с целью установления пригодности к военной службе - непредвиденно. Однако после предоставления отсрочки военнообязанный может быть направлен на прохождение ВВК ради возобновления или определения его статуса пригодности к военной службе", - объясняет юрист.

Он отмечает, что если человека направляют на ВВК до/перед рассмотрением заявления об отсрочке - это противоправное действие, не соответствующее действующему законодательству.

Кто обязательно должен пройти ВЛК

"Следует понимать, что в случае, если военнообязанный до этого момента не состоял на военном учете - он должен выполнить все предусмотренные законодательством этапы постановки на такой учет. И прохождение ВВК является одним из таких этапов", - объясняет Бондарь.

Кроме того, ВВК должны пройти лица, которые меняют статус призывника на военнообязанного. И в таком случае прохождение ВВК - обязательно.

"Это также является обязательным для тех военнообязанных, кто делал это в последний раз 5 лет назад. Напоминаем, что заключение ВВК действительно 12 месяцев", - говорит адвокат.

В случае если военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, то направление его на прохождение ВВК - незаконно.

Что делать, если человека направляют на ВВК еще до рассмотрения заявления на отсрочку

"Если у вас не принимают документы на отсрочку или же необоснованно отказывают в отсрочке, вы можете оформить заявление и подать все необходимые документы Укрпочтой, отправить их на официальную электронную почту или лично прийти в ТЦК и СП вместе с адвокатом, который, в случае необходимости, защитит ваши права. Он может также помочь, если вам противоправно или необоснованно отказали в отсрочке - подаст адвокатский запрос или обжалует отказ в суде", - говорит Бондарь.

По его словам, бывают случаи нарушений прав призывников, военнообязанных и резервистов во время прохождения ВВК. Так, врачи могут не учесть болезни человека или вообще проигнорировать проблемы со здоровьем.

"Чтобы избежать такого развития событий, советую пройти предварительное медобследование непосредственно перед прохождением ВВК. Это позволяет получить объективный вывод о состоянии здоровья человека, наличии болезней и возможных нарушений функций организма. Также стоит с адвокатом проанализировать все свои медицинские документы в соответствии с нормами Приказа №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ", - добавляет Бондарь.