Чи матимуть росіяни успіхи під час літнього наступу: оцінка експерта

"Чи є у них можливість просуватися? Кількісно їхня армія не збільшилася ні людьми, ні технікою. Трошечки краще стало зі снарядами, дякуючи Північній Кореї. Кількісно не збільшились, техніки не збільшилося, тому на яких підставах можна вважати, що вони можуть зробити суттєве просування, не зовсім зрозуміло", - сказав Гетьман.

За його словами, єдине, що може допомогти росіянам в цьому просуванні, це можливості ЗСУ. Адже українські війська теж виснажуються, зазнають втрат, їм не вистачає зброї, якою б вони мали тримати оборону і відбивати ворожі атаки.

"Тому чи вдасться росіянам просунутися залежить не тільки від росіян, у них нічого не змінилося. Багато що залежить від нас і від наших партнерів, наскільки ми зможемо продовжувати мобілізаційні процеси всередині країни, це наше домашнє завдання, і наскільки зможуть наші партнери збільшити чи принаймні не зменшувати постачання нам зброї", - зазначив експерт.

Водночас Гетьман додав, що під час літньої кампанії наступати легше, тому що є зелень, посадки, там важче побачити ворогів і їм простіше ховатися, пересуватися не так помітно. Також немає дощів, твердий ґрунт, можна використовувати навіть дуже легку мотоциклетну техніку.

"Тому є певні додаткові можливості для наступаючої армії. Але резюмуючи, чогось такого несподіваного, чи якогось такого суттєвого посилення росіян, чи суттєвого послаблення наших Збройних сил, такого не спостерігається. Тому можна обережно припустити, що якихось серйозних успіхів росіяни мати не будуть, попри їхні розмови про те, що вони можуть вийти на околиці Києва, що вони захоплять Суми, Харків. Вони це казали багато разів. Починати знову вірити в те, що кажуть росіяни, мені здається, це вже моветон", - зазначив експерт.