Будут ли россияне иметь успехи во время летнего наступления: оценка эксперта

"Есть ли у них возможность продвигаться? Количественно их армия не увеличилась ни людьми, ни техникой. Немножечко лучше стало со снарядами, благодаря Северной Корее. Количественно не увеличились, техники не увеличилось, поэтому на каких основаниях можно считать, что они могут сделать существенное продвижение, не совсем понятно", - сказал Гетьман.

По его словам, единственное, что может помочь россиянам в этом продвижении, это возможности ВСУ. Ведь украинские войска тоже истощаются, несут потери, им не хватает оружия, которым бы они должны были держать оборону и отражать вражеские атаки.

"Поэтому удастся ли россиянам продвинуться зависит не только от россиян, у них ничего не изменилось. Многое зависит от нас и от наших партнеров, насколько мы сможем продолжать мобилизационные процессы внутри страны, это наше домашнее задание, и насколько смогут наши партнеры увеличить или хотя бы не уменьшать поставки нам оружия", - отметил эксперт.

В то же время Гетьман добавил, что во время летней кампании наступать легче, потому что есть зелень, посадки, там труднее увидеть врагов и им проще прятаться, передвигаться не так заметно. Также нет дождей, твердая почва, можно использовать даже очень легкую мотоциклетную технику.

"Поэтому есть определенные дополнительные возможности для наступающей армии. Но резюмируя, чего-то такого неожиданного, или какого-то такого существенного усиления россиян, или существенного ослабления наших Вооруженных сил, такого не наблюдается. Поэтому можно осторожно предположить, что каких-то серьезных успехов россияне иметь не будут, несмотря на их разговоры о том, что они могут выйти на окраины Киева, что они захватят Сумы, Харьков. Они это говорили много раз. Начинать снова верить в то, что говорят россияне, мне кажется, это уже моветон", - отметил эксперт.