Чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону: відповідь Міненерго

"На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему – ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації", - заявив він.

Колісник додав, що в Україну в якості резервних джерел живлення також було ввезено необхідну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

"Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону", - відзначив посадовець.

Опалювальний сезон 2024-2025

За даними РБК-Україна, у різних регіонах країни початок опалювального сезону планується, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль опуститься нижче +8.

Деякі міста вже визначилися з конкретними датами початку подачі тепла. Наприклад, у Тернополі, через похолодання, опалення включили 16 жовтня, таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

У Борисполі тепло почали подавати ще 14 жовтня. Крім того, опалення вже ввімкнули у Вінниці та Чернігові.

Харківські служби також повідомляють про готовність тепломереж, проте подача тепла у житлові будинки розпочнеться лише після зниження середньодобової температури.