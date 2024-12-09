Есть ли у Сирии оружие, которое поможет Украине, и как его получить: ответ Defense Express

Сирийский режим располагал береговыми противокорабельными комплексами "Бастион" под сверхзвуковую ПКР типа П-800 "Оникс". Их они получили от России еще в 2013 году.

Как отметили в Defense Express, Украине было бы актуально получить эти комплексы. Ведь их можно было бы изучить и наработать благодаря этому новые методы противодействия ракетным атакам РФ.

Также издание пишет, что войска режима Башара Асада имели в своем распоряжении неназванное количество ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110.

По мнению Defense Express, баллистика для Сирии от Ирана также была бы актуальна Украине как минимум для изучения. Но насколько сейчас было бы реалистично поставить в строй ВСУ комплексы "Эльбрус" - вопрос на самом деле дискуссионный. В то же время в Defense Express считают, что имеющиеся в Сирии комплексы "Точка", вероятно, могли бы понадобиться украинским военным для дальнейших ракетных ударов по объектам российских оккупантов.

По данным СМИ, противовоздушная оборона Сирии насчитывала минимум 20 пусковых установок С-300ПМУ2, до 36 пусковых установок комплексов С-125-2М "Печора-2М", неназванное количество пусковых комплексов С-200, "Бук" и "Бук-М2". Как пишет издание, эти системы значительно укрепили бы противовоздушную оборону Украины.

На начало этого года парк сирийской артиллерии имел в наличии реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 мм и "Смерч" калибра 300 мм, боекомплект к которым является дефицитным на мировом рынке.

Также Сирия имела в целом 184 военных самолета. Среди них для Украины могут быть интересным МиГ-29, часть из которых была модернизирована до модификации МиГ-29СМ. Также Сирия имела в распоряжении четыре противолодочных вертолета Ка-28 и пять Ми-14. Они скорее всего окончательно неисправны, но могут быть "донорами запчастей".

Defense Express считает, что если говорить о практических перспективах получения тех или иных образцов вооружения, то здесь речь даже не о том, в каком фактическом состоянии эта техника. Здесь со старта возникает вопрос о том, а с кем в Сирии можно сейчас договориться о возможном получении этой техники и вооружения.

Свержение режима Башара Асада

Осенью этого года в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Тахрир аш-Шам" отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Последнего же поддерживала Россия и Иран. А уже 1 декабря повстанцы захватили Алеппо, а позже и Хаму.