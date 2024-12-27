Хто з військовозобов’язаних може виїхати за кордон: головні правила

В умовах воєнного стану та мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діють обмеження на виїзд за кордон. Обмеження також застосовуються до військовозобов’язаних жінок, зокрема тих, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність.

РБК-Україна розпитало адвоката Євгена Буліменка про те, які існують обмеження щодо виїзду за кордон для військовозобов’язаних та які документи необхідні для перетину кордону у законний спосіб.

Під час дії правового режиму воєнного стану деякі категорії військовозобов’язаних мають право виїхати за кордон. Зокрема ті, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" до переліку військовозобов’язаних належать 7 основних категорій.

Заброньовані

На період мобілізації обмеження щодо виїзду за межі України не застосовуються до заброньованих: за органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами. А також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Окрім того, такі військовозобов’язані мають перебувати на спеціальному військовому обліку.

Перелік документів для виїзду:

документ, який підтверджує факт бронювання такої особи;

рішення про службове відрядження.

Особи з інвалідністю/тимчасово непридатні

Обмеження на виїзд за кордон не діють на осіб з інвалідністю та тимчасово непридатних за станом здоров’я (на термін 6-12 місяців), відповідно до висновку військово-лікарської комісії.



Такі військовозобов’язані мають право виїхати за межі України за умови надання пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. А також з умови пред’явлення посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або довідки ВЛК про тимчасову непридатність.

Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей

Обмеження на виїзд за межі України не застосовуються до жінок та чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей.

Перелік документів для виїзду:

свідоцтва про народження всіх дітей;

посвідчення батька багатодітної сім’ї або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав.

Однак, якщо чоловік не проживає однією сім’єю зі своїми дітьми, для виїзду йому необхідно надати:

рішення суду про призначення аліментів;

довідку з державної виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів.

Заборгованість зі сплати аліментах на понад три місяці позбавляє прав на відстрочку й перетин кордону.

Самостійно виховують неповнолітніх дітей

"За кордон можуть виїхати жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років. Зокрема, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, оголошений померлим або відбуває покарання у місцях позбавлення волі. А також, коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України", - заявив адвокат.

Перелік документів для виїзду:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері зниклою безвісти або оголошення матері померлою.

Супроводжують/доглядають хворих осіб

Право виїхати за кордон мають особи, які потребують постійного догляду у супроводі одного з членів сім’ї.

Перелік документів для виїзду:

документ, що підтверджує родинні зв’язки;

висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді.

"Окрім того, обмеження на виїзд не діють на осіб, які здійснюють постійний догляд за хворими. Зокрема, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді. А також за наявності акта встановлення факту здійснення догляду", - зазначає Буліменко.

Утримують повнолітню дитину з інвалідністю

Особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи, можуть виїжджати за межі України.

Перелік документів для виїзду:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю/батьком дитини;

документ, що підтверджує інвалідність.

Їхня дружина/чоловік має інвалідність

Обмеження на виїзд за межі України не застосовуються до людей, які мають дружину чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю.

Перелік документів для виїзду:

документи, що підтверджують родинні відносини;

документ, що підтверджує інвалідність.

За словами Буліменко, перетинати державний кордон під час дії правового режиму воєнного стану дозволено також іншим категоріям військовозобов’язаних. Мова йде про працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці. А також спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю.

"Окрім того, право на виїзд за кордон мають водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, населення України або інших утворених, відповідно до законів України, військових формувань", - додав адвокат.