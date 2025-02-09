Имеет ли право на отсрочку мужчина, у жены которого есть инвалидность: разъяснение ТЦК

Наличие у жены военнообязанного мужа группы инвалидности является основанием для отсрочки от мобилизации. Однако, для этого необходимо предоставить военкомату соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечают в ТЦК, пункт 11 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, что военнообязанные мужчины, которые имеют жену с инвалидностью I или II группы, могут получить отсрочку от призыва по мобилизации.

Для получения отсрочки нужно подать заявление на имя главы комиссии по предоставлению отсрочек вместе с подтверждающими документами - свидетельством о браке и документом, в котором указана группа и причина инвалидности.

Кроме того, мужчины, которые имеют жену с инвалидностью III группы в некоторых случаях также могут получить отсрочку. Это касается случаев, если III группа инвалидности установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы ноги, одного из парных органов.

Или если супруга с инвалидностью страдает от онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов. В таком случае к заявлению прилагается также документ, подтверждающий наличие заболевания.

Важно понимать, что отсрочка из-за ухода в период военного положения не дает военнообязанному автоматически право выезжать за пределы Украины.

Поскольку для пересечения границы необходимо иметь документы, подтверждающие обстоятельства, из-за которых возникла необходимость ухода за границей (например, если лицо находится за пределами Украины), а также разрешение от соответствующих органов. Впрочем, каждый случай рассматривается индивидуально.

Напомним, что согласно действующему законодательству в Украине определен ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

В частности, их виды делятся на такие: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, например многодетные родители (имеют трех и более детей до 18 лет) или родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Также ее можно получить в связи с учебой или профессиональной деятельностью (студенты, учителя).