Чи існуюють плани щодо евакуації Харкова: відповідь Терехова

Відповідаючи на питання про те, чи має Терехов бачення або ж плани щодо швидкої реалізації евакуації з Харкова у разі потреби, міський голова відповів, що евакуація наразі триває там, де продовжуються бойові дії.

"І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян", - пояснив міський голова.

Евакуація з Харківської області

На початку березня поточного року Рада оборони Харківської області підтримала примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах. Мова йде про населені пункти Великобурлуцької та Ольховатської громад.

Ще в січні в регіоні оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

Тим часом в обласній військовій адміністрації (ОВА) продовжують моніторити ситуацію з безпекою в Харківській області. Наразі не виключається, що обов'язкову евакуацію, зокрема дітей, буде оголошено ще з кількох районів.