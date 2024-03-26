У Харківській ОВА не виключають евакуацію ще з кількох районів

У Харківській ОВА постійно моніторять ситуацію з безпекою у регіоні. Не виключається, що обов'язкову евакуацію, зокрема дітей, буде оголошено ще з кількох районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону

За його словами, ситуація контрольована, але обласна влада все одно має аналізувати майже щодня ті населені пункти, де можливе оголошення обов'язкової евакуації.

"І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", - розповів голова ОВА.

Ну і так само, як зазначив Синєгубов, адміністрація продовжує аналізувати і Вовчанський, і Куп'янський напрямок "для того, щоб розширювати ці процеси".