Чи існують обмеження за станом здоров’я для розподілу на службу: що кажуть в ЗСУ

Обмеження за станом здоров’я

Військові, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

За словами Мірошниченка, існують непоодинокі випадки, коли військові мають певні захворювання, які себе ніяк не проявляють, та хочуть продовжувати служити.

Проте деякі особи часто маніпулюють, маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров’я. Але він наголосив, що рішення приймаються індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я.

Чому вирішили змінити перелік хвороб

Зміни у перелік хвороб для оцінки придатності військовослужбовців внесли через зміни світової практики.

Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду. Водночас зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності до військової служби.

Так, лишились хвороби і показники, за якими військові визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними тощо.

"Щодо осіб, які будуть призиватися тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, варто роз’яснити, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах", - сказав він.

Але, за словами Мірошниченка, є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах.

Індивідуальний підхід

Зазначимо, що у ЗСУ різні роди військ, сил, є різні військово-облікові спеціальності, різні завдання та рівень навантаження. Тому індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби - це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військового, який має певні проблеми зі здоров’ям, визначення конкретно до кожного клінічного випадку кожної людини ступеня придатності до проходження військової служби.

Міноборони оновило список хвороб для непридатності

В Україні затвердили новий розклад хвороб, за яким будуть оцінювати придатність до військової служби. Зокрема, за "спірними" статтями придатними будуть визнаватимуть всіх.

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